

Primavera, anche Goretti e Zebi a vedere Fiorentina-Bologna

Oggi alle 18:20



Sugli spalti dello stadio "Curva Fiesole" all'interno del Viola Park dove sta per iniziare Fiorentina-Bologna Under 20, gara valida per la 28esima giornata del campionato Primavera c'è anche il braccio destro di Paratici, Roberto Goretti con il suo collaboratore Moreno Zebi (anche lui con un passato di ds al Cesena e al Novara tra le altre squadre). Un segnale di interesse insomma verso i giovani che anche Paolo Vanoli tiene in considerazione, come dimostrato dalle convocazioni in Conference e in campionato dove ha portato in pianta stabile alcuni elementi.

Ecco la foto di FirenzeViola, con Mirco Sadotti, padre del difensore viola Edoardo, a colloquio con Goretti, suo ex compagno di squadra alla Reggiana ad inizio anni 2000.