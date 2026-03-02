Dagli inviati Brosio: "Paratici aiuterà i viola. La Toscana merita una Fiorentina forte"

vedi letture

In occasione della presentazione dell'evento "Insieme per rinascere", organizzata dalla Fondazione Amici del Pronto Soccorso e dal Comune di Firenze, il giornalista e noto tifoso della Juventus Paolo Brosio ha presentato da Palazzo Tornabuoni l'iniziativa soffermandosi poi anche su temi di calcio parlando in esclusiva a FirenzeViola.it: "Sto costruendo un pronto soccorso in Bosnia con la mia associazione che si chiama "Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore - Regione Toscana" e insieme a questi amici che mi hanno chiamato, a partire dall'Avvocato Teresa Mina che ha fatto da tramite, parteciperò ben volentieri a questa serata sperando che venga fuori una mano anche per il pronto soccorso in Bosnia che devo portare a termine perché siamo in ritardo di qualche mese. Poi quando sarà finito lì, darò una mano anche a loro per le loro priorità. Mi piacerebbe fare un pronto soccorso in più in Versilia che in estate è un disastro perché ci sono centinaia di migliaia di persone in più rispetto ai residenti. È tutto intasato e quindi servirebbe un centro di primo soccorso alternativo. Questo è il mio progetto per il futuro".

Come vede la sua Juve?

"Soffro per la Juve. Quando sento dire che lo sport fa bene, poi seguo la Juve e mi prende male. Però sono gli alti e bassi della vita di una squadra. La Juventus deve prima risolvere i problemi dell'assetto societario, poi tornerà anche la squadra".

Un toscanaccio come Spalletti riuscirà a risolvere le vicende bianconere?

"Spalletti è arrivato in una situazione difficile. Non ha la bacchetta magica. Gli auguro, visto che è anche un caro amico, di risolvere il problema della Juve. Lui sa fare bene l'allenatore ma serve una società con gli uomini giusti al posto giusto".

Paratici riuscirà ad aiutare i viola ad uscire da questa situazione?

"Paratici ha tanta esperienza. Gli auguro di fare il meglio per i viola. La Toscana merita una Fiorentina forte. Anche i viola soffrono molto. Tra Juve e la Fiorentina, sono messe male tutte e due".