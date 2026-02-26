Dagli inviati
Fiorentina-Jagiellonia 0-3, problemi anche per Solomon: tocca a Gudmundsson
FirenzeViola.it
Problemi muscolari anche per Manor Solomon. Entrato nel secondo tempo e autore di una buona prestazione, l'israeliano è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto, riecco Albert Gudmundsson, che il Franchi accoglie con una bella carica emotiva.
