Dagli inviati

Allenamento al Franchi per lo Jagiellonia: presente anche Pululu. Le immagini di FirenzeViola

Allenamento al Franchi per lo Jagiellonia: presente anche Pululu. Le immagini di FirenzeViola
Oggi alle 19:15Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Alessandro Di Nardo

Lo Jagiellonia sta svolgendo in questi minuti l'allenamento di rifinitura all'interno dello stadio Artemio Franchi. Presente anche Pululu, attaccante classe 1999 ed uno degli elementi più imporanti della rosa di mister Adrian Siemieniec. Il calciatore angolano aveva saltaro l'andata per squalifica, così come il capitano, Taras Romanczuk, anche lui a disposizione per la sfida di domani.

Di seguito i video e le immagini dal nostro inviato allo Stadio Artemio Franchi: