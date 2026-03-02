Dagli inviati Il 18 marzo cena di beneficenza a Palazzo Vecchio: tra gli ex viola anche Mutu

"Insieme per rinascere" sarà la cena-evento di beneficenza del 18 marzo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, organizzata dalla fondazione onlus "Amici del Pronto soccorso" per raccogliere fondi per progetti di prevenzione e sostenere la medicina d'urgenza e altri progetti di inclusione sociale. In particolare i fondi saranno destinati a progetti per i giovani e per l'acquisto di macchinari per rendere accessibile lo sport a chi ha subito traumi o grandi ustioni.

Oggi infatti è stata presentata anche alla presenza degli ex campioni della Fiorentina Giovanni Galli e Sebastien Frey e al campione di pallanuoto e olimpionico Gianni de Magistris oltre a Paolo Brosio, sempre in prima fila quando si parla di beneficenza che con le sue Olimpiadi del Cuore sta finendo di costruire un pronto soccorso a Medjugorie, all'assessora allo sport Letizia Perini, visto che la serata è in collaborazione anche con il Comune e, parlando di pronto soccorso, non poteva mancare il dottor Stefano Grifoni. Alla cena del 18, oltre ai personaggi presenti oggi, sono attesi anche Cesare Prandelli e Adrian Mutu oltre ad altri dello spettacolo come Veronica Bocelli e Gianfranco Monti battitore d'asta.