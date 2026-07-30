RFV Il presidente dell'ATF: "Grande richiesta di abbonamenti in Curva, piace di nuovo sentirsi tifosi viola"

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Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della campagna abbonamenti che fa registrare numeri soddisfacenti: "C'è tanta richiesta per gli abbonamenti della Curva Ferrovia ma almeno è un problema positivo. La questione è ora di identità, piace sentirsi tifosi della Fiorentina. E questo si è percepito subito dopo la fine della stagione scorsa quando invece tutti dicevano di voler strappare l'abbonamento e di non rifarlo. Ed invece ci siamo ritrovati nelle settimane di luglio alla ricerca spasmodica di un nuovo posto allo stadio e il positivo è la richiesta da parte di giovanissimi, del primo abbonamento. C'è insomma questa voglia di condividere il centenario che è un momento importante ma soprattutto la voglia di non rimanere sulle posizioni tristissime dlelo scorso campionato".

Delusi dal Franchi? "Diciamo che c'è la prospettiva che questo sarà l'ultima stagione in un Franchi in questo stadio visto che poi tornerà fruibile in parte. Mette tristezza giocare in un cantiere ma questo guardare oltre, in prospettiva insomma, porta a volersi abbonare"