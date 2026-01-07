FirenzeViola Precedenti poco favorevoli: Lazio e Fiorentina ritrovano Sozza. La scheda

Sarà Simona Sozza l'arbitro della prossima gara di campionato che vedrà protagonista la Fiorentina di mister Vanoli contro la Lazio di mister Sarri. Il fischietto del match, che andrà in scena questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, sarà assistito da Lo Cicero e Di Gioia, e il quarto uomo Crezzini, mentre al Var saranno presenti Pezzuto e all'Avar Prontera. L'arbitro milanese della sezione di Seregno ha all'attivo 69 direzioni di gara in Serie A. Questa per lui è la settima stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana, ed in questi anni ha già arbitrato la Fiorentina in ben 7 occasioni.

Per la squadra viola il bilancio non è assolutamente positivo, dato che nei precedenti è arrivata una sola vittoria, 2 pareggi e ben 4 sconfitte. L'ultimo precedente in ordine temporale risale a poco più di due mesi fa. Si tratta di Inter-Fiorentina, sfida che vide la squadra nerazzurra trionfante col punteggio di 3-0. Prima di questa, l'arbitro milanese aveva arbitrato la Fiorentina anche alla prima giornata, contro il Cagliari, sfida terminata sul punteggio di 1-1.

Bilancio leggermente migliore, invece, per la Lazio. Nei 7 incontri diretti da Sozza la squadra bianco celeste ha conquistato 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incontro fu il derby della quarta giornata, risalente a poco più di 3 mesi fa, sfida che vide la squadra di Sarri perdere l'incontro per 0-1 contro la Roma di mister Gasperini.

Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, l'arbitro classe 1987 ammonisce in media 4 volte a partita. 13 invece sono state le espulsioni e 30 i rigori concessi, molti dei quali negli ultimi due anni: 9 in 11 presenze nella stagione 2023/24, 10 in 17 presenze nella stagione 2024/2025. Nella stagione corrente sono invece stati 3 i rigori concessi in 8 designazioni.