La moviola del CorSport: "Sozza imbarazzante. Su Gud contattino"

Il Corriere dello Sport - Stadio propone la sua moviola della partita di ieri tra Lazio e Fiorentina. “Imbarazzante” è il commento sulla direzione di Simone Sozza, che si prende un 4,5 in pagella. Fischi a caso - si legge -, interventi VAR a caso. Tutto a caso. Manca un rigore chiaro alla Lazio. In area della Fiorentina, un pallone diretto verso la porta viene intercettato da Fagioli che la mette in favore di Gila, che ha il vantaggio rispetto a Pongracic, avendogli rubato il tempo: pallone libero, pronto per essere calciato, da dietro però il difensore viola gli tira la maglia (che si allunga anche in maniera molto evidente) facendo perdere tempo ed equilibrio a Gila. Rigore da vedere live, ma Sozza dorme.

Vabbè, ci pensa il VAR (Pezzuto): macché, ’notte a tutti. Gila entra su Gudmundsson, c’è un contattino leggero sul piede destro. Dato in campo, ci sarebbe stato da discutere. Ma Pezzuto, che su una tirata di maglia mastodontica non ha fatto nulla, che fa? Chiama OFR. E Sozza ci casca. Comuzzo affossa Zaccagni, che non fa nulla per commettere fallo: rigore dato in campo. Meno male.