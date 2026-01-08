Zetti su La Nazione: "La squadra è viva. Peccato per la non-vittoria"

Il giornalista Cosimo Zetti ha scritto un editoriale su La Nazione all’indomani di Lazio-Fiorentina: “Avevamo il timore che la storia potesse ripetersi, che dopo la vittoria con la Cremonese potesse arrivare un nuovo ko, proprio come era accaduto prima con l’Udinese e poi a Parma. Invece è arrivato un punto in trasferta all’Olimpico, uno di quei punticini che, nell’ottica di una squadra che lotta per la salvezza e che fino ad oggi non avrebbe mai avuto mezze misure, potrebbe rivelare importante anche a fine campionato […] La squadra è viva.

Forse, come ha detto Vanoli, ha finalmente preso coscienza della situazione. Peccato per la mancava vittoria, quella che ci avrebbe fatto svoltare davvero”.