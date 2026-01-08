Zetti su La Nazione: "La squadra è viva. Peccato per la non-vittoria"
FirenzeViola.it
Il giornalista Cosimo Zetti ha scritto un editoriale su La Nazione all’indomani di Lazio-Fiorentina: “Avevamo il timore che la storia potesse ripetersi, che dopo la vittoria con la Cremonese potesse arrivare un nuovo ko, proprio come era accaduto prima con l’Udinese e poi a Parma. Invece è arrivato un punto in trasferta all’Olimpico, uno di quei punticini che, nell’ottica di una squadra che lotta per la salvezza e che fino ad oggi non avrebbe mai avuto mezze misure, potrebbe rivelare importante anche a fine campionato […] La squadra è viva.
Forse, come ha detto Vanoli, ha finalmente preso coscienza della situazione. Peccato per la mancava vittoria, quella che ci avrebbe fatto svoltare davvero”.
Pubblicità
Primo Piano
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
Le più lette
1 Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com