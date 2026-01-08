Olivero sulla Gazzetta: "Ora la Fiorentina sta diventando una squadra"

Su La Gazzetta dello Sport è presente il fondo del giornalista G.B. Olivero su Lazio-Fiorentina: “Ci sono due punti lasciati per strada, dalla Lazio nel primo tempo della Fiorentina nel secondo. Ce n’è uno aggiunto in classifica da entrambe le squadre e serve molto di più ai viola. E poi, nel gelo di Roma, c’è tutto quello che rimane di questa partita folle iniziando dalla considerazione che la Lazio - che si lamenta per le decisioni arbitrali - ha fiammate di livello, ma ingenuità notevoli e fatica a giocare sotto ritmo, mentre la Fiorentina sta diventando una squadra anche per la capacità di soffrire quando serve e di colpire quando può.

[…] La Fiorentina ha sofferto tanto in avvio, ma una sofferenza diversa dall’apatica rassegnazione di inizio stagione. I viola provavano a giocare, ma non reggevano i cambi di passo degli scafisti avversari pure per qualche problema tattico. Quando poi si è assestata ripristinando equilibri e distanze, la Fiorentina è apparsa in controllo anche perché rinfrancata dallo scampato pericolo”.