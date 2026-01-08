Il migliore, Nicolò Fagioli premiato dai quotidiani: sfilza di 7 e 7,5

Oggi alle 09:36Primo Piano
di Redazione FV

I quotidiani sportivi in edicola premiano Nicolò Fagioli come miglior giocatore della Fiorentina di ieri. Il centrocampista classe 2001 emerge nelle pagelle di stamani, beccandosi una sfilza di 7 e 7,5.

Nicolò Fagioli - 

Gazzetta 7,5
CorSport 7
Nazione 7,5
Tuttosport 7
RepFi 7
CorFio 7,5