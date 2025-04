Pizarro esalta Fagioli e sul Betis dice: "La Fiorentina stavolta può farcela"

L'ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro è stato intervistato oggi dal Corriere Fiorentino ricordando la semifinale del 2015 che vide la sua Viola uscire contro il Siviglia dall'Europa League: "Vorrei tanto rigiocarla quella doppia sfida, in particolare l’andata fu strana. Potevamo segnare ed invece la perdemmo compromettendo la qualificazione. Meritavamo di più soprattutto per quel primo tempo straordinario in Spagna, ma quel Siviglia era uno specialista delle finali".

Poi il Pek si concentra sulla partita di domani: "La Fiorentina stavolta può farcela anche se le insidie sono tante. Per me Betis-Fiorentina è una finale anticipata, tra due squadre in grandissima forma e che vogliono arrivare in fondo".

Infine un commento sul centrocampo della Fiorentina: "Di sostanza perché lavora molto per la squadra che poi cerca Kean o Gudmundsson. A gennaio poi Fagioli ha portato qualità. Chi riscatterei tra lui, Adli e Cataldi? Tutti e tre ma Fagioli mi piace tanto, ha giocate imprevedibili e importanti. L’ho visto dal vivo e ne sono rimasto conquistato, tifo per lui anche se è in un momento non semplice perle vicende passate, ma è un ragazzo ed ha già pagato. In lui mi rivedo, può essere fondamentale già in Spagna".