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Cappelli di paglia e gol a profusione: Fiorentina-Signa 1914 finisce 9-0

Cappelli di paglia e gol a profusione: Fiorentina-Signa 1914 finisce 9-0FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:55Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

Una partita per mettere minuti nelle gambe e celebrare la storia della Fiorentina che 100 anni fa giocò la sua prima uscita proprio contro il Signa 1914, quest'oggi ospite al Viola Park. Match senza storia con Vanoli che sceglie i calciatori della prima squadra a sua disposizione inserendoli tutti dall'inizio e togliendoli via via nel corso dei tre tempi da 30 minuti per dare spazio ai giovani, veri mattatori della sfida.

Dopo l'omaggio iniziale del Signa che ha consegnato ai giocatori viola dei cappelli di paglia, finisce 9-0 con le reti di Pedro GoncalvesGnonto, Brescianini, Pellegrino e le doppiette finali di Jallow e Mazzeo prima del gol che ha chiuso la sfida di Pietropaolo.