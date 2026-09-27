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Cappelli di paglia e gol a profusione: Fiorentina-Signa 1914 finisce 9-0
FirenzeViola.it
Una partita per mettere minuti nelle gambe e celebrare la storia della Fiorentina che 100 anni fa giocò la sua prima uscita proprio contro il Signa 1914, quest'oggi ospite al Viola Park. Match senza storia con Vanoli che sceglie i calciatori della prima squadra a sua disposizione inserendoli tutti dall'inizio e togliendoli via via nel corso dei tre tempi da 30 minuti per dare spazio ai giovani, veri mattatori della sfida.
Dopo l'omaggio iniziale del Signa che ha consegnato ai giocatori viola dei cappelli di paglia, finisce 9-0 con le reti di Pedro Goncalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino e le doppiette finali di Jallow e Mazzeo prima del gol che ha chiuso la sfida di Pietropaolo.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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