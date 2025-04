Per il Corriere Fiorentino i viola hanno un limite da superare: il commento di Poesio

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio commenta così il momento della Fiorentina: "La squadra di Palladino dovrà superare un altro limite, visto che proprio le squadre di media bassa classifica in questa stagione hanno rappresentato le insidie maggiori in termini di punti e di conseguenza anche di fiducia. Eppure, per far sì che i successi contro le big del campionato (la Fiorentina ha vinto 8 scontri diretti) non restino solo delle belle fotografie da conservare nell’album di famiglia, è indispensabile evitare qualsiasi passo falso. Un risultato negativo rischierebbe di vanificare il bottino di punti raccolto nell’ultimo mese oltre a incidere sul morale del gruppo, decisivo come non mai in una lotta così serrata.

Vietato rallentare perché la logica dei numeri in questi casi sa essere spietata. Basta pensare che dopo le due vittorie di pregio contro Juve e Atalanta e l’altrettanto convincente pari con il Milan la media della squadra di Palladino è salita solo da 1,61 a 1,68 punti a partita. Decimali, che non riflettono quella sensazione di svolta che la squadra ha fornito sul campo. L’attuale andamento viola (che risulta comunque il migliore dell’era Commisso, visto che Italiano non è mai andato oltre l’1,63 finale) porterebbe la squadra di Palladino in zona sesto posto".