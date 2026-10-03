Dagli inviati Pellegrino promette: "Segnerò anche di testa ma mi piace in qualsiasi modo, è sempre un gol"

L'attaccante della Fiorentina, Mateo Pellegrino, dal Festival dello Sport di Trento ha parlato anche a margine del panel sui 100 anni della Fiorentina cui ha presenziato insieme al direttore generale viola Ferrari. L'attaccante viola ha promesso ai media presenti, tra cui l'inviato di FirenzeViola: "Presto segnerò anche di testa ma mi piace segnare in qualunque modo. Il gol è sempre il gol. Non mi do un numero ma mi piacerebbe fare più gol possibili. Come squadra è stato un inizio complicato ma dal punto di vista personale sono contento. Siamo una squadra di giovani e abbiamo voglia di fare bene. Nella sosta abbiamo lavorato tanto e bene per ritrovare il ritmo di cui aveva bisogno la squadra. Beto è un professionista che mi aiuta tanto e spero anche io a lui perché dobbiamo fare bene per la Fiorentina".

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