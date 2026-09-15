Pellegrino: "Lascio tutto quello che ho sul campo. Stiamo creando una base importante"

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Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina autore del gol dell'1-0 contro il Pisa in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita. Queste le sue parole: "Provo a fare il meglio e a lasciare tutto quello che ho sul campo, sono contento anche di Oulai. Vogliamo lasciare il passato alle spalle e creare una base, possiamo ancora migliorare il gioco ma l'importante è che ci sia la voglia perché vogliamo crescere e fare di più".