Fiorentina-Pisa 1-0, Pellegrino vicino alla doppietta: Scuffet dice di no

Fiorentina-Pisa 1-0, Pellegrino vicino alla doppietta: Scuffet dice di noFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:25Primo Piano
di Redazione FV

Va vicino al raddoppio personale Mateo Pellegrino. L'azione della Fiorentina è avviata da Oulai, servito centralmente da Njie: l'ivoriano imbuca per Goncalves che di prima trova ottimamente l'argentino, bravo a liberarsi del marcatore e a calciare verso la porta. Scuffet respinge coi piedi.