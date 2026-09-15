Fiorentina-Pisa 2-0, Njie fa tutto da solo e offre a Gnonto: raddoppio viola!
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Arriva al 70' il secondo gol della Fiorentina, stavolta con Gnonto. Fa tutto Njie, che parte ad ampie falcate dalla destra e salta in velocità due avversarie con una progressione bruciante: palla arretrata per l'ex Leeds che calcia un rigore in movimento e fa 2-0! Successivamente, Vanoli inserisce Jimenez per Valdepenas e Joao Mario si sposta sulla sinistra, con lo spagnolo sul fronte opposto.
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