Fiorentina-Pisa 1-0, Vanoli inserisce Goncalves e Njie e cambia modulo

Fiorentina-Pisa 1-0, Vanoli inserisce Goncalves e Njie e cambia moduloFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:21Primo Piano
di Redazione FV

Altri due cambi per Vanoli, quando siamo al 58' di Fiorentina-Pisa. Escono Brescianini e Mastantuono, ai loro posti rispettivamente Goncalves e Njie, applaudito dal pubblico. La Fiorentina si mette a 4-2-3-1, con Gnonto e Njie larghi sugli esterni e Goncalves trequartista alle spalle di Pellegrino.