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Dal Viola Park: piccolo fastidio di Fagioli, il punto sul centrocampista
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Piccolo fastidio per Nicolò Fagioli: nel corso dell'allenamento il centrocampista della Fiorentina ha accusato un problema all'altezza del ginocchio destro e si è fermato, con lo staff che lo sta valutando a bordocampo. Il calciatore ha interrotto la seduta dopo aver calciato in porta e aver sentito un dolore alla gamba destra. Il classe 2001 sarà da valutare anche in vista della partitella in famiglia di domani con la Primavera. Da sottolineare come lo stop di Fagioli, dovuto a un piccolo dolore, è stato soltanto a scopo precauzionale.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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