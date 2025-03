Palladino a Sky: "Oggi ho scelto De Gea. Se passiamo vedremo. Dobbiamo scendere in campo da fratelli"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita di Fiorentina-Panathianikos. Queste le sue parole a partire dalla scelta in porta: "Ovviamente ho fiducia in tutti i nostri portieri. L'errore ha un po' condizionato al gara in Grecia e quindi ho preferito far partire David. Se passiamo poi vediamo quello che succederà ma stasera ho deciso così, questo è quello che sentivo.".

Quanto sarà importante la testa per giocare questa partita?

"La testa è fondamentale, bisogna dare tutto. Bisogna scendere in campo da fratelli. Ho visto una squadra carica e bisogna scendere in campo con grande energia".

Che partita si aspetta?

"Io mi aspetto di fare noi una grande gara. Loro faranno sicuramente del loro meglio, per loro sarebbe un sogno passare il turno. Per noi è un obiettivo, non ci deve interessare ciò che vuole fare il Panathianikos".