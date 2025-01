P. MARÌ, Qui per vincere. Voglio giocare già domenica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo calciatore della Fiorentina, Pablo Marì, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola subito dopo l'ufficialità del suo arrivo: "Sono molto felice di essere qua, alla fine è da un po' che volevamo chiudere questa operazione quindi sono contento. Mi hanno detto che la città è bellissima con un grande tifo e non vedo l'ora di trovarli al Franchi. Ho grandi prospettive per questa avventura. Vogliamo vincere qualcosa, è il nostro obiettivo quest'anno. Non vedo l'ora di indossare questa maglia già in questo weekend".