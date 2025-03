Oltre un'ora in campo per Gudmundsson con l'Islanda ma pochi spunti

È durata 65’ la partita di Albert Gudmundsson con la maglia dell’Islanda, al rientro con la sua Nazionale a quasi un anno esatto di distanza dall’ultima partita con la Selezione del suo Paese. Il numero 10 della Fiorentina è partito dal 1’ nel 4-3-3 disegnato dal ct Gunnlaugsson per la gara di questa sera a Brstina contro il Kosovo (match valido per i playout di Nations League) giocando come esterno sinistro, ma non ha trovato gli spunti giusti per andare in gol. Poco dopo l'ora di gioco, Gud è stato sostituito e al suo posto è entrato Traustason.