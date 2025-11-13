Niente esperimenti per ora, Gazzetta: "Vanoli giocherà con il 3-5-2"

La Gazzetta dello Sport sottolinea che, per ora, Paolo Vanoli giocherà con l’abito classico: il 3-5-2. Non è periodo di esperimenti - si legge - il nuovo tecnico della Fiorentina non è contrario ai cambiamenti, ma è consapevole della situazione: “In questa squadra ogni deve giocare per il compagno, tutti devono aiutarsi, in attacco e in difesa”. Insomma, pugno duro e il noi contano che sembra essere anche il suo motto per uscire da una situazione difficile, visto che la Viola è ultima in classifica senza vittorie dopo 11 partite.