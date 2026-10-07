Ndour l'unico incedibile: lo avevano cercato Napoli e Crystal Palace

Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, Cher Ndour è stato l’unico giocatore ritenuto incedibile dalla Fiorentina durante il mercato estivo. Fabio Paratici ha infatti respinto l’interesse del Napoli e l’offerta del Crystal Palace, convinto del suo talento e dei margini di crescita. Il centrocampista, valutato inizialmente circa 30 milioni, oggi si avvicina ai 40, anche considerando l’accordo con il PSG, che incasserà il 50% di una futura rivendita.

Le statistiche di Ndour

La sua importanza per la squadra è confermata dai numeri: 4 presenze da titolare nelle prime 5 giornate di campionato, dopo aver giocato tutte le 38 partite della scorsa Serie A e 10 gare da titolare su 11 in Conference League. Nel 2025-26 ha già segnato 7 gol, oltre alle 6 reti realizzate con l’Under 21 in 28 presenze. La doppietta contro la Polonia, impreziosita da un gol da circa 65 metri, lo ha inoltre candidato al possibile Premio Puskas 2026. Nonostante l’interesse di Juventus e diversi club di Premier League, Ndour resta concentrato sulla Fiorentina e vuole confermare sul campo la fiducia ricevuta.