FirenzeViola Sarri e il retroscena sulla Fiorentina. Dal suo Clinic il grazie ai tifosi viola

vedi letture

Maurizio Sarri è stato protagonista al Beach Club La Valletta di Castiglion della Pescaia per un "Clinic" in cui ha spiegato alcune delle sue tattiche e dei suoi modi di intendere il calcio. A margine dell'evento, intercettato da Firenzeviola.it ha avuto modo di rispondere anche a una domanda sulle voci che quest'estate lo hanno accostato più volte alla Fiorentina, soprattutto per volere dei tifosi che vedevano in lui l'obiettivo numero uno dal momento in cui si è arrivati alla rescissione consensuale con Palladino.

Sarri ne ha parlato in maniera un po' emozionata, confessando: "Un contatto da parte della Fiorentina c'è stato, anche se blando, ma io avevo già firmato con la Lazio". Poi ha ringraziato i tifosi: "Ho avuto un sostegno straordinario e commovente da parte della tifoseria della Fiorentina e questo lo porterò per sempre nel mio cuore. Sapere che hanno attaccato anche le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente alla tifoseria viola. Devo ringraziare il popolo viola".

Clicca qui per l'intervista completa