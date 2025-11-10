Fiorentina-Juventus, subito 1000 biglietti in poche ore: modalità e limitazioni
E' iniziata oggi pomeriggio e subito bene (1000 biglietti in poche ore) la vendita dei biglietti per la partita Fiorentina-Juventus allo stadio Franchi il 22 novembre, alla ripresa del campionato, alle 18. Con limitazioni riguardanti i residenti di Piemonte e Lombardia e con la vendita per il settore ospiti al momento bloccata così come la vendita in curva Ferrovia (i posti non occupati dagli abbonati) è rimandata al 20 al Fiorentinapoint.
Ecco il comunicato della Fiorentina:
"REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
Vendita residenti Regione Piemonte e Lombardia
La vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Piemonte o Lombardia è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva JUVENTUS FC.
Acquisto biglietti settori locali
Obbligo InViola Premium Card: Necessaria per ogni titolare di biglietto (esclusi Under 14) in tutti i settori ad eccezione dei settori di Tribuna Vip, Tribuna Onore e Poltronissima.
Residenti Provincia Firenze e cittadini stranieri residenti all’estero: Possibilità di acquistare biglietti per settori locali (escluso Curva Ferrovia fino alle 14:59 del 20/11/2025) senza obbligo di tessera, solo presso: FIORENTINAPOINT (Contatti: fiorentinapoint@acffiorentina.it)
Intero in Curva Ferrovia attivo dalle 15:00 del 20/11/2025 solo presso FIORENTINAPOINT (res. Prov. FI e cittadini stranieri res. Estero)
Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)
La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti".
