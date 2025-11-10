Corrado (presidente Pisa): "La Fiorentina non gioca per la salvezza, arriveranno in alto"

vedi letture

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa presente al Gran Galà del calcio di Arezzo, parla così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com delle difficoltà dell'altra toscana in A, la Fiorentina, in questo momento ultima in classifica: "Non credo possa essere una nostra concorrente per la salvezza, ma vederla lì ci fa un effetto strano pensando alla sua forza. Noi dietro di noi vediamo tre squadre, la Fiorentina la troveremo più in alto e non farà la corsa con noi, noi pensiamo ad altre sei-sette squadre, dobbiamo lottare con loro.

Certo, fa piacere per i tifosi ma io ragiono da presidente. Per me la soddisfazione non è stare davanti alla Fiorentina ma di essere salvi in questo momento. Poi dico che contro di loro abbiamo giocato una delle migliori partite, in termini pratici forse avremmo meritato i tre punti, come li avremmo meritati a Milano. Abbiamo un credito con la fortuna che dovremo riscuotere".