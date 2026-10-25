Inter-Fiorentina 0-1, super gol di Jimenez: beffato sul primo palo Provedel!

Inter-Fiorentina 0-1, super gol di Jimenez: beffato sul primo palo Provedel!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 14:00Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina dopo aver sofferto in questo inizio di ripresa passa in vantaggio a San Siro contro l'Inter. Jimenez, beccato dai fischi di San Siro, risponde con un grande gol da fuori area. Lo spagnolo, osserva Provedel mal posizionato sul primo palo e lo batte con un destro potente e preciso. Seconda rete per l'ex Milan e Bournemouth in Serie A con la maglia viola.