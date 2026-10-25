Inter-Fiorentina 0-1, doppia traversa di Carlos Augusto: brivido per i viola

Inter-Fiorentina 0-1, doppia traversa di Carlos Augusto: brivido per i violaFirenzeViola.it
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Ieri alle 14:06Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina rischia molto subito dopo essere passata in vantaggio. Il più pericolso dei nerazzurri è Carlos Augusto che prima su una punizione di Calhanoglu spizza palla e scheggia la traversa, e poi sugli sviluppi di un corner prolunga la traiettoria sul primo palo colpendo di nuovo la traversa. 