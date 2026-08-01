Mourinho esalta Kean: "Un mostro. Ma il primo tempo poteva finire 3 o 4 a 0"

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José Mourinho rilascia frasi di grande elogio nei confronti di Moise Kean: le parole del tecnico madrileno dopo il 2-2 con la Fiorentina

"Ho visto un Madrid con tre facce: fresco, stanco e super stanco. La squadra fresca ha giocato molto bene, il 2-1 all'intervallo è cortissimo, con un primo tempo di grandissima qualità che avrebbe potuto portare a vincere tre o quattro a zero, facilmente". José Mourinho, tecnico del Real Madrid, ha commentato così la gara giocata dai suoi uomini contro la Fiorentina, terminata per 2-2, ai microfoni di Real Madrid TV.

Lo Special One ha proseguito la disamina: "Poi la partita è diventata molto più fisica, ci hanno messo pressione ed è arrivata la seconda faccia. E giocare dentro l'area con due ragazzini come Joan e Mario... che hanno disputato una gran partita, ma fisicamente non sono ancora al livello di giocare contro un mostro come Kean", gli elogi di Mourinho al bomber viola.

Quello con la Fiorentina è stato il terzo test estivo disputato: "Questo è un Real Madrid con i giocatori che abbiamo. Come dicevo ai ragazzi prima della partita: il Real Madrid è il Real Madrid anche se si tratta di amichevoli", ha sottolineato Mourinho. "Oggi ho dovuto schierare in campo gli 'uomini', tra virgolette, che avevo a disposizione. Abbiamo lavorato solo ieri, abbiamo fatto un po' di lavoro di organizzazione. I ragazzi che hanno giocato, Joan e Mario, hanno un futuro fantastico, e finché la partita non è entrata nella dimensione fisica sono stati fantastici, con una classe tremenda".