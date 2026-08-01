Dagli inviati
Una buona Fiorentina ferma il Real Madrid: le valutazioni del nostro inviato
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Al termine dell'ottimo pareggio contro il Real Madrid, il nostro inviato in Austria traccia il punto su quanto messo in mostra dai viola
Dopo il pareggio contro il Real Madrid, la Fiorentina termina la sua mini tournée tra Inghilterra ed Austria. Un 2-2 contro la formazione più prestigiosa del mondo che per la squadra di Fabio Grosso porta ottimi passi avanti nella preparazione di una stagione che sarà lunga e duratura, ma anche ambiziosa.
Il punto di FV
Direttamente da Klagenfurt, dopo la fine dell'incontro, il nostro inviato Giacomo Galassi traccia il punto sulla prestazione messa in campo da De Gea e compagni. Ecco il video:
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Primo Piano
Segnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissimedi Pietro Lazzerini
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Copertina
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