Dagli inviati

Una buona Fiorentina ferma il Real Madrid: le valutazioni del nostro inviato

Una buona Fiorentina ferma il Real Madrid: le valutazioni del nostro inviatoFirenzeViola.it
Ieri alle 21:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Klagenfurt (Austria) - Giacomo Galassi
Al termine dell'ottimo pareggio contro il Real Madrid, il nostro inviato in Austria traccia il punto su quanto messo in mostra dai viola

Dopo il pareggio contro il Real Madrid, la Fiorentina termina la sua mini tournée tra Inghilterra ed Austria. Un 2-2 contro la formazione più prestigiosa del mondo che per la squadra di Fabio Grosso porta ottimi passi avanti nella preparazione di una stagione che sarà lunga e duratura, ma anche ambiziosa.

Il punto di FV

Direttamente da Klagenfurt, dopo la fine dell'incontro, il nostro inviato Giacomo Galassi traccia il punto sulla prestazione messa in campo da De Gea e compagni. Ecco il video: