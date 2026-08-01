Dagli inviati Grosso dopo il Real: "Oulai-Fagioli, li proverò insieme. Mastantuono? Contento dei miei ragazzi"

vedi letture

Il bilancio di Fabio Grosso dopo il pareggio contro il Real Madrid: ecco l'analisi dell'allenatore della Fiorentina

Al termine di Real Madrid-Fiorentina, gara terminata in pareggio, dal campo di Klagenfurt parola a Fabio Grosso. L'allenatore viola si è espresso così ai media presenti, tra cui il nostro inviato, sul 2-2 maturato contro i Blancos: "Abbiamo fatto una bella tournée, sono contento del percorso. Ci siamo allenati bene e abbiamo affronato partite faticose, potevamo fare meglio tante cose ma stiamo mettendo le basi per la stagione. Abbiamo dato continuità nella condizione, sono contento".

Come mai tutte queste variazioni nel modulo?

"Ho voluto provare a dare continuità ai più grandi, ma anche i giovani si sono fatti trovare pronti. Ho provato a mettere nelle posizioni più consone ogni giocatore, poi sappiamo tutti cosa ancora deve essere fatto. Ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera".

Oulai e Fagioli non li abbiamo mai visti insieme. Perché?

"Se Oulai non avesse preso una botta li avrei fatti giocare anche insieme, ma le cose le scopri mentre lavori. Ci sono tanti giocatori che sanno giocare bene a calcio e la squadra ha bisogno di equilibrio, ma perché non dovrei mai metterli insieme? A me piacciono i giocatori di qualità".

Con Mourinho ha parlato di Valdepenas? Come l'ha visto?

"Non abbiamo parlato del calciatore. Ci siamo avvicinati due volte, ma non per parlare di lui. Victor avrebbe voluto partire titolare ma ho preferito metterlo a gara in corso, ha mostrato le potenzialità di un giocatore che diventerà di livello allto".

Le piacerebbe allenare Mastantuono?

"Ho tanti ragazzi a disposizione e sono contento di loro. Poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari e siamo riusciti a rimanere dentro le difficoltà, siamo rientrati in partita e abbiamo fatto gli step giusti. Il livello che ci aspetta è impegnativo e ci faremo trovare pronti".