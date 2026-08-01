Kean-Como, previsto tra due giorni un contatto con la Fiorentina: il punto
Il Como è pronto a muoversi concretamente per Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb, tra lunedì e martedì è previsto un incontro con la Fiorentina per provare ad avviare la trattativa. L'attaccante viola è uno dei principali obiettivi di Cesc Fabregas, che cerca un centravanti di alto livello per affrontare la prossima stagione.
Il punto da parte dei viola
La posizione della Fiorentina è ormai chiara: Kean può partire, ma solo di fronte a un'offerta ritenuta congrua, compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro. Il Como è stato informato delle richieste economiche del club viola e sta valutando come impostare l'affondo decisivo. Resta da trovare anche un'intesa sull'ingaggio del centravanti azzurro, che attualmente percepisce circa 5 milioni di euro a stagione.
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