MOTORINATA, Oggi terza di sempre. Oltre 1000 in Fi-Pi-Li

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Firenze ci sono alcune tradizioni destinate a non scomparire mai, nemmeno con il ricambio delle varie generazioni. una di queste è la "motorinata" per la trasferta di Empoli, che quest'oggi rinnoverà la sua messa in atto dopo i due precedenti targati 1986 e 1998. Alle 15.30 l’appuntamento è al parcheggio della Coop di Ponte a Greve. Gli scooter coinvolti saranno probabilmente oltre un migliaio, anche se è lecito immaginarsi che i tifosi in totale saranno più o meno il doppio, dato che dietro a chi guida ci sarà senz’altro un amico pronto a sventolare sciarpe e bandiere.

Il percorso è stato definito nelle ultime ore e si snoderà lungo la Fi-Pi-Li, con auto della polizia in modalità safety-car ad aprire e chiudere il corteo. Lo scrive La Nazione.