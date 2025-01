MONZA-FIORENTINA, Vendita dei biglietti momentaneamente sospesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Monza comunica che la vendita dei biglietti per la partita di lunedì con la Fiorentina è sospesa in attesa delle decisioni del comitato per la sicurezza. Ecco il comunicato del club brianzolo:

"La vendita dei tagliandi è sospesa in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Quanto sopra è stato stabilito dalla Determinazione n. 55/2024 del 30/12/2024 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive".

La puntualizzazione aggiorna quanto aveva già pubblicato sul sito il 30 dicembre: "AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 30 dicembre saranno disponibili i biglietti per la 20^ giornata di Campionato Serie A Enilive, Monza – Fiorentina, che si disputerà lunedì 13 gennaio alle ore 20:45. NB: in attesa delle disposizioni da parte delle autorità competenti, i residenti nella regione Toscana non potranno procedere con l’acquisto".