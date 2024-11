MERCATO, Vice Kean: Djuric ora e Shpendi in estate

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la Fiorentina si concentra sulla questione del vice-Kean. Rocco Commisso intende muoversi con decisione per garantire a Raffaele Palladino rinforzi all’altezza, partendo proprio dall’attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo principale resta Milan Djuric. I rapporti tra il giocatore e Palladino sono eccellenti, e la Fiorentina farà il possibile per convincere il Monza e Adriano Galliani a cederlo nella finestra invernale.

In caso di difficoltà, l’attenzione potrebbe spostarsi su un profilo più giovane. Tra i nomi valutati c’è quello di Cristian Shpendi. Tuttavia, l’intenzione sarebbe quella di trattare con il Cesena per un trasferimento a giugno, dato che il club romagnolo chiede ben 15 milioni di euro per il giovane attaccante. Daniele Pradè inizierà a lavorare sull’operazione già a gennaio, ma il giocatore approderebbe a Firenze solo nella prossima estate.