MERCATO, Servono 8 acquisti: i nomi per i viola

La Nazione, nello spazio dedicato allo sport, parla di come la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano ripartirà da un mercato importante, almeno in termini di cambiamenti all'interno della rosa: "servono almeno otto new entry" scrive il quotidiano, che punta il focus su tre ruoli rimasti scoperti (quello del portiere dopo l'addio imminente di Dragowski e quelli di esterno destro di difesa e centrocampista dopo i mancati riscatti di Odriozola e Torreira) ma anche sulla ricerca di un vice-Biraghi, sul potenziamento del centrocampo e sull'attacco (sia per gli esterni che per i centravanti).

Tra i pali, scrive la Nazione, Vicario è la prima scelta (dietro c'è Gollini, con Cragno possibile outsider). Dietro, con le voci di un passaggio di Milenkovic all'Inter che si intensificano, si pensa a Doubois (capitano del Lione) come sostituto, ma si è fatto anche il nome di Leo Ortiz del Bragantino. Sull'esterno di difesa Dodo potrebbe sostituire Odriozola. In mezzo al campo la Nazione fa i nomi di Grillitsch (il più vicino ai viola), di Giulio Maggiore (che ha avuto Italiano a La Spezia) ma anche quello di Nicolò Fagioli (talento di proprietà della Juventus e protagonista della promozione in A della Cremonese), mentre in avanti si cerca una punta (forse due in caso di passaggio di turno nel playoff di Conference League) e Pinamonti è il nome in cima alla lista.