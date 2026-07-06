Occhi viola su Valdepenas: sfida al Bologna per il talento del Real Madrid
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, la Fiorentina ha messo nel mirino Victor Valdepenas, difensore spagnolo classe 2006 del Real Madrid, considerato un profilo di prospettiva per il futuro. Sul giovane centrale, nei giorni scorsi, si era registrato anche l'interesse del Bologna.
Al momento, però, il Real Madrid non ha ancora aperto alla possibilità di una cessione. Il club spagnolo, infatti, non ha ancora fissato le condizioni per un'eventuale partenza del difensore, con l'intenzione di portarlo in ritiro e consentire a José Mourinho di valutarlo da vicino prima di prendere una decisione sul suo futuro.
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