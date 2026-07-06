Kouadio, niente Avellino: a sorpresa il difensore va al Monza in prestito

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La Fiorentina definisce un'altra operazione in uscita per uno dei giovani più interessanti del proprio vivaio. Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006, giocherà la prossima stagione in prestito secco al Monza. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il club viola si farà carico dell'intero ingaggio del giocatore.

L'intesa è stata raggiunta nelle ultime ore al termine dei colloqui tra la dirigenza brianzola e l'agente del calciatore, Alessandro Moggi. Per Kouadio si tratta di un'opportunità importante per misurarsi in un nuovo contesto (peraltro in Serie A) e proseguire il proprio percorso di crescita lontano dal Viola Park.