Angeloni: "Primavera, arriverà un tecnico di livello. Festa scudetto, che gioia"
Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, è intervenuto a margine dell'evento La Geopolitica del Pallone, soffermandosi sia sui recenti successi della Primavera che sulla scelta del nuovo allenatore dell'Under 20: "La soddisfazione di vincere lo scudetto è stata enorme per tutta la società e anche per un presidente che purtroppo non c'è più. Questo scudetto è stato un regalo per lui e per la sua famiglia, perché sappiamo quanto tenesse al settore giovanile e il Viola Park ne è la dimostrazione. Adesso ripartiamo con l'obiettivo di far crescere ancora i nostri ragazzi e portarne altri in Prima Squadra. Vincere fa sempre piacere, ma è altrettanto bello ricordare quanti giovani hanno esordito in Serie A e quanti hanno proseguito il loro percorso in altre società. È un traguardo importante per tutto il settore giovanile, non solo per me ma per tutte le persone che ci lavorano. Ancora oggi mi piace dire che siamo campioni d'Italia, perché è giusto godersi questo momento. Dopo il Torneo di Viareggio vinto a distanza di 34 anni, è arrivato anche lo scudetto dopo 43: ora ripartiamo con entusiasmo e tanta voglia di fare" le parole a RadioBruno.
Angeloni ha poi affrontato il tema della scelta del nuovo tecnico della Primavera: "Ho letto alcune cose che mi hanno fatto dispiacere, perché l'organizzazione non ci è mai mancata. Comunicare subito non significa necessariamente essere organizzati e credo che il lavoro svolto in questi anni lo dimostri. Insieme al direttore sportivo Fabio Paratici ci siamo presi il tempo necessario per valutare con attenzione tutti i pro e i contro e siamo sempre stati sulla stessa linea. Ci siamo presi qualche giorno in più, come hanno fatto anche altre società. Posso dire che arriverà un allenatore di livello".
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