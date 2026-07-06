Calciomercato CSC Flash, offerta da 20 milioni per Oulai. Adesso Koleosho

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Torna l'appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”: offerta della Fiorentina da 20 milioni per Oulai. Ora l'affondo per Koleosho

Nuovo appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”, la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Arriva Dragusin

Tutto fatto per Radu Dragusin: 1,5 milioni di prestito oneroso e 17,5 per l'obbligo condizionato al raggiungimento della ventiduesima presenza.

La verità su Oulai

L'interesse per Inao Oulai è reale. I viola hanno presentato un'offerta da 20 milioni, respinta dal Trabzonspor. Non sono previsti rilanci.

Koleosho vicino

Il prossimo colpo in entrata potrebbe essere l'esterno offensivo. La Fiorentina ha offerto 11 milioni al Burnley, di cui si aspetta la risposta.

Attesa per Thorstvedt

La Fiorentina ha proposto di inserire Sohm nella trattativa col Sassuolo per Thorstvedt. Ai neroverdi andrebbe un conguaglio da 3-4 milioni.