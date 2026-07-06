Calciomercato
CSC Flash, offerta da 20 milioni per Oulai. Adesso Koleosho
FirenzeViola.it
Torna l'appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”: offerta della Fiorentina da 20 milioni per Oulai. Ora l'affondo per Koleosho
Nuovo appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”, la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Arriva Dragusin
Tutto fatto per Radu Dragusin: 1,5 milioni di prestito oneroso e 17,5 per l'obbligo condizionato al raggiungimento della ventiduesima presenza.
La verità su Oulai
L'interesse per Inao Oulai è reale. I viola hanno presentato un'offerta da 20 milioni, respinta dal Trabzonspor. Non sono previsti rilanci.
Koleosho vicino
Il prossimo colpo in entrata potrebbe essere l'esterno offensivo. La Fiorentina ha offerto 11 milioni al Burnley, di cui si aspetta la risposta.
Attesa per Thorstvedt
La Fiorentina ha proposto di inserire Sohm nella trattativa col Sassuolo per Thorstvedt. Ai neroverdi andrebbe un conguaglio da 3-4 milioni.
autore
Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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Primo Piano
SocialFabio Grosso in conferenza come davanti a Barthez a Berlino: ecco come lo presenta la Fiorentina
Paratici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicinidi Mario Tenerani
Le più lette
1 Paratici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Copertina
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
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