Mastantuono accelera: oggi in gruppo (a ritmi bassi), Genova nel mirino
Franco Mastantuono prova a lasciarsi alle spalle le fatiche della Nazionale e del lungo viaggio per tornare subito protagonista in viola. Rientrato a Firenze giovedì in tarda serata dopo gli impegni con l’Argentina, oggi pomeriggio il talento della Fiorentina ha ripreso confidenza con il Viola Park, seguendo però un programma calibrato: prima il lavoro con i compagni nella fase iniziale dell’allenamento, poi gli esercizi di scarico per recuperare energie.
La rifintura decisiva
Da domattina l’argentino potrà allenarsi a pieno regime, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per la trasferta di domani a Genova. Sarà una seduta importante anche per Paolo Vanoli, che dovrà valutarne la condizione e decidere quale spazio concedergli contro i rossoblù. Il rientro di Mastantuono offre al tecnico una soluzione in più per il reparto offensivo, proprio mentre si avvicina il momento delle scelte.
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