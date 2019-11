MARTORELLI A FV, Montella? Critiche gratuite

Intervenuto all'interno della trasmissione "Garrisca al vento" di Firenzeviola.it, il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato dei principali temi di attualità inerenti al mondo viola, proiettandosi anche - in qualità di operatore di mercato - anche sulle prossime trattative di gennaio: "Montella sta subendo delle critiche gratuite e non corrette. Dobbiamo fare un passo e ricordarci in che situazione è arrivata questa nuova proprietà. Pradè ha preso possesso della società solo i primi di luglio e questo ti porta ad essere un passo indietro rispetto alle altre squadre. Nonostante questo il direttore sportivo viola è riuscito a costruire una formazione abbastanza competitiva. Dal momento che viene accettata la scelta di lavorare con i giovani allora bisogna continuare questo percorso. Ad oggi, se guardo la classifica, la Fiorentina è al posto dove tutti l'avremmo messa. Avere 16 punti è già un buon punto secondo me. Abbiamo visto grandi prestazioni dei viola come contro il Napoli e la Juventus. Pradè un operatore di mercato bravissimo e secondo me saprà come muoversi a gennaio. Ci saranno quei due o tre acquisti che miglioreranno la qualità della rosa. Ibrahimovic penso sia appetibile da tutte le squadre in vista di gennaio. Ci sono sia il Bologna che il Napoli. I programmi della Fiorentina, secondo me, possono essere altri. Chiesa? Non è facile giocare in un ruolo non suo e ha molta pressione addosso. Tutti noi ci aspettiamo qualcosa in più da lui".