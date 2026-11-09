Mancini su Croci: "Ha qualità importanti. La Fiorentina ha buoni giocatori"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha dato il via e presentato l'attuale ritiro della Nazionale parlando in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi".

Sui singoli: "Palestra è un terzino offensivo che nel tempo potrà fare anche l'ala, ma per ora è un terzino offensivo e a noi va bene così. Viene da un infortunio, avrà bisogno di un po' di tempo per riprendere la condizione migliore. I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Ma ce ne sono diversi. Con Tresoldi ho parlato, ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l'Italia, ma essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, lui sa che per noi può essere importante. Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto".

Infine su Croci, che ha seguito ieri in prima persona al Viola Park: "E' un 2010 e gioca coi 2007, ha qualità importanti. La Fiorentina ha giocatori bravi".