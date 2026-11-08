Dagli inviati

Al Viola Park c'è Roberto Mancini: il Ct segue da vicino la gara della Primavera

Al Viola Park c'è Roberto Mancini: il Ct segue da vicino la gara della Primavera
Oggi alle 15:15Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte A. Giannattasio

Sugli spalti del Viola Park, quest'oggi, c'è anche un ospite speciale per assistere a Fiorentina-Como, gara valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. Presente infatti il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, arrivato al centro sportivo di Bagno a Ripoli insieme al suo vice, Alberto Bollini, per seguire da vicino la sfida tra le due formazioni giovanili, in particolare Riccardo Cassano, centrocampista classe 2009 dei lombardi fresco di convocazione in Nazionale maggiore nonostante non abbia ancora esordito in prima squadra con Cesc Fabregas. I due sono stati immortalati dagli inviati di FirenzeViola.it, presenti al Viola Park per documentare la partita.