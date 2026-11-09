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Njie carica: "Si inizia a vedere il nostro lavoro. Continuiamo a dare tutto!"

Njie carica: "Si inizia a vedere il nostro lavoro. Continuiamo a dare tutto!"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:45Primo Piano
di Redazione FV

Alieu Njie esulta e carica la sua squadra, dopo il pareggio contro la Juventus. L'esterno offensivo della Fiorentina, il giorno dopo la rete segnata ai bianconeri, ha pubblicato un post Instagram che invita i suoi compagni a essere fiduciosi del lavoro svolto finora: "Il lavoro inizia a vedersi, ma c'è ancora un lungo percorso da fare.

Continuiamo a lavorare, crescere e dare tutto per questa maglia! Grazie per essere stati con noi", la didascalia che accompagna il post. Eccolo di seguito: