Vanoli (DAZN): "Faccio i complimenti ai ragazzi: mentalità giusta"

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Paolo Vanoli, dopo il pareggio tra Lecce e Fiorentina, a DAZN ha parlato così: "Era importante questa partita e la mia preoccupazione era venire qua dopo gli ultimi impegni ravvicinati tra Conference e Lazio, nel secondo tempo abbiamo pagato il dispendio fisico anche perché davanti abbiamo una rosa un po' corta in questo momento. Però faccio un plauso ai ragazzi perché siamo entrati con la mentalità giusta, nel primo tempo potevamo sfruttare di più Gud tra le linee ma abbiamo giocato bene. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica ma ripeto: faccio i complimenti ai ragazzi".

Quanto vale questa squadra?

"Una rosa al completo ha un valore e questi ragazzi l'hanno dimostrato nel girone di ritorno perché la somma dei punti è importante. Abbiamo alternato le prestazioni ma sono state molto condizionate dalla situazione in classifica in campionato. Siamo stati bravi, questa partita aveva insidie molto importanti e siamo riusciti a stare dentro la partita".

Come mai Gudmundsson non riesce ad essere costante?

"Nel calcio di oggi il sistema di gioco nella partita può variare, come è successo spesso si trova a giocare dietro i due centrocampisti. Nel primo tempo tanti errori tecnici non ci hanno permesso di trovarlo tra le linee, però i ragazzi devono capire che la Fiorentina viene prima di tutto. Per le sue qualità qualcosa in più tra le linee si poteva fare ma l'impegno è ottimo".

Otto punti di vantaggio sulle terzultime: di cosa è orgoglioso?

"So che sono banali ma dobbiamo solo guardare avanti, finire questo processo e poi si tirerà le somme. A me indietro non piace guardare, mi piace guardare avanti e continuare a crescere".