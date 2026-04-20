FirenzeViola Lecce-Fiorentina 1-1, le pagelle: Harrison e Pongracic spiccano, Gud, Piccoli e Ndour deludono

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DE GEA – Un tiro sull'esterno della rete, da monitorare, e un tiro centrale, come dire nessun pericolo nella prima frazione di gioco. Chiamato in causa da Banda risponde presente a metà secondo tempo mentre sul gol può far poco, 6

DODO' – Buon pallone per Piccoli dopo che Harrison aveva già rotto l'equilibrio. Partecipa al salvataggio collettivo sulla linea di porta poco prima del decimo della ripresa, 6

PONGRACIC – Tende a spingersi molto sulla trequarti avversaria nel corso di un buon primo tempo in cui è comunque presente in copertura. Anche nella ripresa resta vigile davanti a De Gea, 6,5

RANIERI – Tempista su più di un pallone spiovente, incluso quello spedito da Pierotti. Comincia bene anche la ripresa in anticipo su Cheddira, 6

GOSENS – Già alle prese con qualche problema la sua gara dura appena 10 minuti, S.v.

Dal 9'pt BALBO – Qualche incertezza iniziale poi però anche il cross per il colpo di testa di Mandragora. Più problematica la ripresa quando N'Dri lo mette in difficoltà, 5,5

FAGIOLI – Ben appostato sulla linea di porta sventa una brutta situazione dopo il quarto d'ora, poi avvia bene il contropiede sul quale Piccoli potrebbe segnare. Cala alla distanza in una buona prova, 6,5

Dal 34'st FABBIAN – Cerca di farsi valere sulle palle alte, 6

HARRISON – Rifinisce sulla destra per Mandragora che impegna Falcone poi trova il vantaggio e il primo gol in maglia viola. Dirottato sulla sinistra dopo l'ingresso di Solomon stasera è tra i migliori, 7

Dal 34'st FAZZINI – Finisce in fretta tra gli ammoniti poi cerca qualche break difensivo, 6

MANDRAGORA – Un tiro respinto da Falcone e poi il tocco che manda Harrison al tiro a giro che vale l'uno a zero. Più tardi sviluppa bene la ripartenza sulla quale Piccoli sfiora il raddoppio e ci prova di testa su cross dalla sinistra. Più stanco nel secondo tempo, 6

NDOUR – Prova l'imbucata dentro l'area di rigore dalla sinistra ma senza che nessuno ne approfitti. Perde un po' il ritmo gara nonostante la squadra cresca verso la fine del primo tempo, poi nella ripresa si fa anticipare sul pareggio leccese. Prova a farsi perdonare di lì a poco ma di testa manda alto e a seguire lascia spazio a Perotti che spara sopra la traversa da buona posizione. In ombra, 5

Dal 34'st BRESCIANINI – Fa girar palla, 6

GUDMUNDSSON – Parecchio in sordina nel primo tempo azzecca poche linee di passaggio e perde qualche pallone prezioso. Il cambio di passo non arriva in avvio di ripresa tanto da esser sostituito, 5

Dal 15'st SOLOMON – Fatica a entrare in partita, cerca l'uno contro uno meno del solito poi si fa anche ammonire, 5,5

PICCOLI – Sgomita nel corso delle prime battute, ha il merito di far da torre nell'azione del vantaggio di Harrison ma sull'invito dalla destra di Dodò potrebbe colpire palla molto meglio. Quasi mai imbeccato nel secondo tempo. Tempi duri, 5

VANOLI – Avvio di gara compassato, dopo aver perso Gosens, in attesa di vedere cosa fa il Lecce, poi i suoi accelerano e trovano il vantaggio di Harrison dopo che Falcone era già intervenuto sul tiro di Mandragora. Di lì a poco Piccoli non è cattivo sul pallone di Dodò che poteva valere il raddoppio. L'avvio di secondo tempo è di marca leccese, al che entra Solomon per Gudmundsson, poi tocca anche a Brescianini, Fazzini e Fabbian. Non è una serata spettacolare ma la striscia positiva continua e la salvezza è sempre più vicina, 6