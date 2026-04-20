Vanoli: "Dovremo stare attenti. Vi spiego perché ho lasciato out Solomon"

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Prima della sfida al Lecce, Paolo Vanoli ha parlato a DAZN. Queste le sue parole: "È una partita importante. Punti pesanti che ci avvicinano a qualcosa di importante, ma sappiamo che giochiamo su un campo difficile contro una squadra che vuole i punti come noi. Dovremo stare molto attenti".

Fuori Solomon, come mai?

"Questione di gestione perché veniva da un lungo infortunio e ha fatto una grande partita contro il Crystal Palace. Avrei rischiato a metterlo da subito".

Cos'ha Kean?

"Ha questo problema ma sia noi che lui ci stiamo impegnando per averlo con noi il prima possibile perché resta un giocatore importante".